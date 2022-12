Bijna 70 miljoen euro om energiekosten in welzijns- en zorgvoorzieningen te drukken

Veel residentiële voorzieningen rekenen een dagprijs of woon- en leefkost aan, maar die blijkt nu onvoldoende te zijn om de energiekosten te dekken. Daarom krijgen woonzorgcentra en woonvoorzieningen voor mensen met een handicap een extra subsidie van 364 euro per plaats, bovenop de eigen bijdrage van de bewoner. In totaal wordt daar 36,5 miljoen euro voor uitgetrokken. Voor de residentiële jeugdhulp wordt het dubbele bedrag voorzien: 728 euro per plaats/VTE. Daar bedraagt de totale subsidie 6,2 miljoen euro.



Voor de kinderopvang is in totaal 15,7 miljoen euro voorzien. Daarbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen kinderopvang en buitenschoolse opvang. Een initiatief in de kinderopvang voor baby's en peuters mag rekenen op een subsidie van 120 euro per erkende opvangplaats. Dat houdt bijvoorbeeld in dat er voor een onthaalouder met 8 vergunde plaatsen in een tussenkomst van 960 euro voorzien wordt. Voor de buitenschoolse opvang wordt er 70 euro per erkende kleuteropvangplaats voorzien. In totaal gaat het bij de kinderopvangvoorzieningen om 12,3 miljoen euro en bij de buitenschoolse opvang om zo'n 3,4 miljoen euro.