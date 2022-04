Bijna 7.000 Belgen krijgen elke dag voor het eerst corona (en één pechvogel testte al zes keer positief)

We zitten in de staart van de pandemie, maar nog elke dag raken 6.743 Belgen voor de eerste keer besmet met corona. En dan zijn er natuurlijk ook mensen die meerdere keren positief testten: in het geval van één Belg gebeurde dat maar liefst zes (!) keer.

Ook koningin Mathilde ontsnapt niet: zij is sinds het weekend in quarantaine na een positieve test. De koningin is in september vorig jaar ook al eens — toen samen met koning Filip — in isolatie gegaan, nadat één van de kinderen besmet geraakt was. Sindsdien bleef het paleis gespaard van het virus, maar afgelopen weekend testte zij dus positief. De rest van het gezin blijkt niet besmet.

Mathilde is lang niet de enige. Het ‘normale’ leven is grotendeels hervat en voor velen lijkt het alsof corona verleden tijd is, maar in de staart van de pandemie zit toch nog wat venijn, zo blijkt. Gezondheidsinstituut Sciensano meldde gisteren een gemiddeld aantal van 7.410 nieuwe besmettingen per dag. De ‘eerste keren’ maken nog steeds de grote meerderheid daarvan uit — er is dus niet veel sprake van herbesmettingen.

Volgens viroloog Steven Van Gucht ging het de voorbije tien weken in ongeveer 9 procent van de gevallen (667) om een tweede en in 0,2 procent (15) om een derde besmetting.

Zes keer positief

Al kan het nog erger. Sinds het begin van de pandemie werden 39 Belgen al vier keer getroffen door het virus en zijn er twee personen die vijf keer besmet raakten. Het absolute record is gevestigd door een Belg die maar liefst zes keer positief testte. Sciensano merkt bij de cijfers wel op dat het enkel om de bekende herbesmettingen gaat, en dat het er in werkelijkheid veel meer zullen zijn.

Het aantal nieuwe infecties gaat wel snel in dalende lijn (-17 procent), net zoals het aantal ziekenhuisopnames. Dat zijn er nu 200, een daling met 9 procent in vergelijking met een week eerder. Er liggen momenteel 3.167 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis, van wie 189 op de dienst intensieve zorg. Elke dag zijn er gemiddeld nog 23,1 overlijdens door corona, een daling met 5 procent.