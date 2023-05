Bijna 60 procent meer mensen verbleven illegaal in EU in 2022

Zoon van baron kreeg “al tien jaar geen euro”, haar zoon “elke maand 10.000 euro”: hoe gul was Myriam Ullens voor haar kinderen?

Een geldkwestie: dat was volgens het parket het motief van stiefzoon Nicolas Ullens (57) toen hij vorige maand zijn stiefmoeder doodschoot. “Papa was gul voor Mimi”, vonden de kinderen van baron Guy Ullens de Schooten (88). En de barones was op haar beurt gul voor haar (klein)kinderen, anders dan voor de vier kinderen uit het eerste huwelijk van de baron. De krant ‘L’Avenir’ probeerde na te gaan hoe gul gul was.