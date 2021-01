Bijna 60.000 aanvragen om studiejaren af te kopen voor pensioen

Mobili­teits­or­ga­ni­sa­ties waarschu­wen voor mondmas­kers aan achteruit­kijk­spie­gel: “Ze belemmeren het zicht”

10:34 Het is al langer geweten dat het niet de meest hygiënische plaats is om een mondmasker te dragen, toch hangen tal van automobilisten hun mondmasker steevast aan de achteruitkijkspiegel. Nochtans is het ook geen goed idee qua verkeersveiligheid “omdat het je zicht belemmert”, aldus Joni Junes, woordvoerster van mobiliteitsorganisatie VAB.