“Bijna 6 op de 10 jongeren willen alcoholverbod voor alle bestuurders”

Onderzoeks­rech­ter Michel Claise wordt niet van onderzoek naar corruptie in Europees Parlement gehaald na beschuldi­ging partijdig­heid

Onderzoeksrechter Michel Claise wordt niet van het onderzoek naar corruptie in het Europees Parlement gehaald. Dat meldt de advocaat van het Belgische Europarlementslid Marc Tarabella. Die had een wrakingsverzoek ingediend tegen onderzoeksrechter Claise. Die had geweigerd zich uit het onderzoek terug te trekken, waarna het hof van beroep moest oordelen over het wrakingsverzoek. Dat hof heeft nu geoordeeld dat het verzoek ontvankelijk maar ongegrond was.