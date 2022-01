Bijna 50.000 gezondheidswerkers in ons land die nog niet (volledig) gevaccineerd zijn

Zonder CST op café? Geen probleem: antivaxers versprei­den lijst van horecaza­ken waar coronapas niet hoeft

Uit eten of op café gaan zonder Covid Safe Ticket: in tal van horecazaken in ons land is het tóch mogelijk. Althans, als we twee Facebookgroepen met in totaal bijna 30.000 antivaxers mogen geloven. Via een overzichtelijke kaart en dito Excellijst staan zo'n 300 cafés en restaurants opgesomd waar controle op CST vaak achterwege zou blijven. Soms bewust, meestal onbedoeld. “Ja, het gebeurt dat we niet scannen”, zegt een Antwerps café dat op de lijst staat. “Ik maak er geen probleem van als mensen zich niet vaccineren en hier zijn.”

12 januari