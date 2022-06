Bijna 5.000 slachtoffers klopten aan bij zorgcentra na seksueel geweld

De cijfers gaan over de periode tussen oktober 2017 en december 2021, toen er in totaal vijf ZGS'en geopend waren: in Gent, Antwerpen, Charleroi, Luik en Brussel. In maart van dit jaar is er een zesde centrum geopend in Roeselare. Gegevens over dat centrum zitten nog niet vervat in deze cijfers. Het zevende centrum in Leuven is maandag officieel ingehuldigd, vanaf komende woensdag kunnen slachtoffers ook hier terecht.