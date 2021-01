Bijna 4 op 10 Vlamingen ervaren meer verkeersagressie sinds corona

Ook in Wallonië (42 procent) en Brussel (35 procent) ervaren weggebruikers meer agressie in het verkeer sinds de start van de coronapandemie. Dat komt grotendeels omdat sommige bestuurders (veel) sneller rijden wanneer er minder verkeer is. En dat is duidelijk het geval geweest tijdens de crisis. Eerder bleek ook al dat de ernst van de ongevallen sinds 2013 niet meer zo hoog was geweest. Dat kan ook door overdreven snelheid verklaard worden.

Meer boetes voor overdreven snelheid

De federale politie kwam na de laatste flitsmarathon in oktober tot een soortgelijke conclusie. Ook toen zagen ze een stijging van het aantal uitgeschreven boetes wegens overdreven snelheid. "Minder auto's op de weg geeft bestuurders de neiging om sneller te rijden", klonk het toen. Ook in andere landen werd het fenomeen van harder rijden vastgesteld. In Frankrijk hebben de overheden in november zelfs dubbel zoveel grote snelheidsovertredingen vastgesteld, aldus Vias.

Uit de bevraging blijkt dat er op vlak van mobiliteit ook positieve punten verbonden zijn aan de coronacrisis. De vermindering van de files (62 procent) en het feit dat je je minder moest verplaatsen (56 procent) zijn volgens de Belgen de twee grootste voordelen. Twaalf procent van de bevraagde personen heeft ook de fiets (her)ontdekt als alternatief voor de wagen.

Schrik van openbaar vervoer

De schrik om het openbaar vervoer te nemen is met voorsprong het grootste nadeel op het vlak van mobiliteit van deze crisis. Eén derde van de Belgen (31 procent) en bijna de helft van de Brusselaars (47 procent) ervaart dit zo. De drukte op de voet- en fietspaden (nationaal 22 procent, maar in Vlaanderen 28 procent) en de agressie van andere weggebruikers zijn andere belangrijke nadelen die de Belg ervaart.

Een meerderheid van de Belgen (65 procent) is voorstander om infrastructureel ruimte vrij te maken voor de fiets en de voetgangers, zelfs als er hierdoor minder ruimte is voor de wagen. Deze infrastructurele ingrepen zijn zeker in een versnelling gekomen door de coronacrisis. "Ik ben verheugd dat de meerderheid van de Belgen deze positieve tendens steunt. Ik hoop dat het de zin aanwakkert om zich op een andere, meer actievere en milieuvriendelijkere manier te verplaatsen. Het is aan ons om de voorwaarden te scheppen die daarvoor nodig zijn", aldus federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo).