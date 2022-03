Bijna 4.000 Oekraïners geregistreerd in ons land, ongeveer 200 mensen in wachtrij

Lees alles over de oorlog in Oekraïne in dit dossier . Op een groot scherm worden boodschappen in het Oekraïens verspreid, waarin mensen die reeds een opvangadres hebben, worden opgeroepen zich enkel administratief te komen registreren en hun plaats in de wachtrij af te staan aan mensen die nog geen slaapplek vonden. De registratie bij de Dienst Vreemdelingenzaken laat toe om een plaats toegewezen te krijgen via Fedasil. De gemeenten en particulieren hebben zo’n 20.000 plekken vrijgemaakt voor de opvang.

Chaos bij registratie Oekraïense vluchtelingen in Brussel: “Mensen stonden uren in de rij zonder informatie of drinkwater”

Mensen met de Oekraïense nationaliteit, of personen die eerder asiel kregen toegewezen in Oekraïne, kunnen zich laten registreren. Voorlopig kan dat nog niet voor mensen die slechts een tijdelijke verblijfstitel hadden in Oekraïne, zoals studenten. “Juristen bekijken de zaak”, zegt Ernould. “Die categorie van mensen behoorde niet tot de doelgroep waarin de Europese richtlijn tijdelijke bescherming voorziet, maar het is duidelijk dat we – gezien de dramatische omstandigheden – proberen te bekijken in hoeverre we deze mensen eventueel ook zouden kunnen huisvesten”, klinkt het.