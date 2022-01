Bijna 300 kunstenorganisaties vragen Vlaamse werkingssubsidies aan

De subsidiëring van de kunstenorganisaties voor de periode van 2023 tot 2027 is geregeld in het Kunstendecreet dat het Vlaams parlement in april vorig jaar heeft goedgekeurd. De organisaties hadden tot 1 december de tijd om een aanvraag in te dienen. 293 organisaties hebben dat ook effectief gedaan. Daar zitten 86 organisaties bij die nooit eerder een aanvraag hebben ingediend of die in de vorige ronde ondanks een aanvraag geen subsidie toegekend hebben gekregen.