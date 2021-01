Bijna 300 geplaatst, amper 86 werken: zelfs minister schaamt zich voor trajectcontroles

ANTWERPEN Opschud­ding over bomvolle tram in Antwerpen: “Meer en meer pendelaars zoeken beschut­ting tegen winterweer”

4 januari Commotie over de overvolle tram 10 tussen Wijnegem en Hoboken maandagmiddag. Initieel werd de oorzaak bij de eerste dag van de solden gezocht maar op de Meir bleef het verdacht rustig. Volgens De Lijn was de drukte te wijten aan scholieren die anders met de fiets of te voet gaan en nu de beschutting van het openbaar vervoer opzoeken tegen het slechte weer. “Wij monitoren de drukte en sturen bij waar nodig.”