Bijna 3.000 Covid-patiënten in het ziekenhuis, elke dag gemiddeld 9.000 nieuwe besmettingen

LIVE. Bijna 3.000 Co­vid-patiënten in het ziekenhuis - Wallonië en Brussel werven honderden contacttra­cers aan - “Amper clusteron­der­zoek in Brussel en Wallonië”

5:26 De coronacijfers blijven in België en andere Europese landen met duizelingwekkende kracht toenemen. Het onderwijs schakelt naar code ‘oranje’, maar alle leerlingen, zowel basis als secundair, blijven voltijds naar school gaan. Dat heeft de onderwijswereld na een marathonvergadering beslist. Lees in dit liveblog alles over de nieuwe maatregelen en laatste ontwikkelingen over het coronavirus.