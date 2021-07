Bijna 3.000 Belgen rijden rond met een alcoholslot in de wagen

Het aantal chauffeurs dat met een alcoholslot rondrijdt is sinds 2018 exponentieel gestegen. Dat schrijft Het Belang van Limburg. Zo'n 3.000 Belgen moeten in een elektronisch toestelletje blazen voor ze hun wagen kunnen starten.

Sinds de verstrenging van de wet op 1 juli 2018 krijgt een bestuurder die 1,8 promille blies altijd een alcoholslot opgelegd, tenzij de rechter gemotiveerde redenen heeft om dat niet te doen. Recidivisten krijgen er ook één als ze tweemaal binnen de drie jaar betrapt worden op minstens 1,2 promille in het bloed.

Kamerlid Wouter Raskin (N-VA) vroeg cijfers op bij minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Van 2010 tot 2017 werden er 52 alcoholsloten opgelegd door de Belgische politierechters. In de periode van 1 juli 2018 tot december 2019 werden er net geen 3.000 veroordelingen tot een alcoholslot uitgesproken door de rechter: 1.854 in Vlaanderen, 553 in Brussel en 529 in Wallonië.

“Geen heiligmakend middel”

Volgens Edward Landtsheere, woordvoerder van minister Van Quickenborne, is het alcoholslot geen heiligmakend middel. "Daarom is er 4,6 miljoen euro uitgetrokken om bij de rechtbanken van eerste aanleg opvolgingskamers te installeren. Daar worden personen met alcoholproblemen opgevolgd voor de rechtbank een uitspraak doet. De verdachte kan therapie volgen of zijn of haar gedrag aanpassen. De rechtbank zal bij het vonnis rekening houden met de geleverde inspanningen. Die aanpak wordt al succesvol toegepast bij verschillende rechtbanken."

Raskin pleit bovendien voor een rijbewijs met punten. "Iets wat al de principiële goedkeuring had van de regering toen Jean-Luc Dehaene in 1990 nog verkeersminister was, maar nog steeds niet is uitgevoerd.”