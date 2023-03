Bijna 23.000 voertuigkeuringen op verplaatsing in 2022

Veertig geografen willen uren aardrijks­kun­de behouden

Veertig geografen hebben in een open brief, gericht aan de twee grootste onderwijskoepels van Vlaanderen, aandacht voor het vak aardrijkskunde in het secundair onderwijs gevraagd. In de brief, waarover De Morgen maandag bericht, tonen ze hun bezorgdheid over het wegvallen van een aantal lesuren aardrijkskunde.