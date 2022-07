Bijna 22.000 treinen geschrapt in eerste jaarhelft: reizigers dupe van personeelstekort NMBS

Stichting tegen Kanker: "90% van de longkan­kers kan vermeden worden als niemand zou roken”

Met bijna 6.000 sterfgevallen per jaar, is longkanker de belangrijkste doodsoorzaak door kanker in ons land. Ook wereldwijd is de ziekte niet alleen de meest voorkomende, maar ook de dodelijkste kanker. Aan de vooravond van de Werelddag voor longkanker op 1 augustus, vestigt Stichting tegen Kanker de aandacht op de ziekte, die in 90 procent van de gevallen vermeden kan worden als niemand nog zou roken.

29 juli