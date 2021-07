Bijna 200 poetsbedrijven misbruikten coronasteun

Jobs Dag van de Schoonmaak: pro’s en contra’s van een job als poetshulp

18 juni Op 18 juni vieren we in ons land de Dag van de Schoonmaak, waarbij we de meer dan 200.000 poetsvrouwen en -mannen in de bloemetjes zetten. Maar wat houdt zo’n job precies in? Wat verdien je? En wat zijn de voor-en nadelen? We vroegen het aan dienstenchequebedrijf Tempo-Team @home.