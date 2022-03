Bijna 20.000 Oekraïners al in België

Bijna 20.000 Oekraïners hebben zich sinds begin maart op Belgische bodem geregistreerd. Slechts één op vijf moest nog op zoek naar tijdelijk onderdak. Maar er is meer opvang, bijvoorbeeld in de nooddorpen, nodig als er een nieuwe golf vluchtelingen aankomt.

Meer dan 3 miljoen Oekraïners hebben ondertussen hun land verlaten door de oorlog. Zo'n 20.000 Oekraïners - officieel stond de teller maandag op 19.339 - zijn helemaal naar België afgereisd. Op de Brusselse Heizel werden er vorige week gemiddeld 1.400 namen geregistreerd. Twee weken geleden zakten er dagelijks nog 2.000 vluchtelingen naar daar af.

“Het is logisch dat er in het begin een ‘stormloop’ ontstaat, omdat ze schrik hebben dat ze geen papieren meer kunnen krijgen. Wat uiteraard niet nodig is”, is te horen op het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). “De laatste week zien we ook dat er veel mensen van andere nationaliteiten hun kans wagen om zich daar te laten registreren. Soms zijn het ook Oekraïners die al in een ander land verblijfsrecht hebben gekregen. Zij hebben geen recht op dat speciaal statuut, maar zij moeten er wel uitgefilterd worden. Er zijn ook minder grote groepen omdat er via de online registratie beter gespreid wordt.”

200.000 Oekraïners naar België?

De lichte daling wil dus niet zeggen dat de ‘piek’ al achter de rug is. De prognose dat er 200.000 Oekraïners naar ons land vluchten, behoort dus nog steeds tot de mogelijkheden. “Voorspellen is moeilijk, alles hangt af van hoe het in Oekraïne zelf evolueert”, aldus kabinet-Mahdi.

Dat betekent dat België wel een serieus tandje zal moeten bijsteken wat opvang betreft. Momenteel wordt 80% van de Oekraïners bij burgers opgevangen. Ofwel zijn ze daar beland omdat die burgers zich hadden opgegeven via #plekvrij, ofwel is het familie of vrienden, ofwel is het via een ‘onofficiële’ weg, via Facebook bijvoorbeeld.

Vlaanderen wil daarom 15 nooddorpen bouwen, waarin minstens 250 wooneenheden zijn waar telkens 3 à 4 personen kunnen verblijven. Waar die dorpen neergepoot zullen worden, zal mogelijk één van de komende dagen beslist worden: de gouverneurs zitten vandaag samen met Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) en van Lokale Besturen Bart Somers (Open Vld). (FME)