Bijna 140.000 Vlamingen hebben tweede job

De politie heeft vanochtend een 38-jarige verdachte met een wapen op zak gearresteerd in een café op het De Coninckplein in Antwerpen. Hij is vermoedelijk de schutter die vanmorgen minstens twee schoten heeft gelost op het Astridplein voor het Centraal Station. Opnieuw wordt de schietpartij gesitueerd in het drugsmilieu. Volgens het Antwerpse parket is er nog een tweede verdachte in een Nederlandse wagen gearresteerd aan Schijnpoort. Die arrestatie leidde naar een container met koffie waarin mogelijk een lading cocaïne zat verstopt. Intussen is het Astridplein opnieuw afgesloten voor verder onderzoek.

18 augustus