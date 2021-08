Bijna 14.000 tijdelijk werklozen in juli door noodweer

In totaal 13.946 werknemers kregen in juli een vergoeding in het kader van tijdelijke werkloosheid gelinkt aan “de uitzonderlijke weersomstandigheden in juli”, aldus de RVA. Er was een eerste groep van 9.466 werknemers (van wie 58 procent woont in het Waals Gewest of in de Duitstalige Gemeenschap) die tijdelijk werkloos was wegens slecht weer. En daarnaast waren er 4.480 werknemers (van wie 89 procent uit het Waals Gewest of de Duitstalige Gemeenschap) die een uitkering kregen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.