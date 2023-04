Bijna 12.000 keer betalingsuitstel voor woonkredieten toegekend als gevolg van energiecrisis

Spaargids.be Je woning moet energe­tisch gereno­veerd worden, maar het budget is er niet: dit zijn je leningsmo­ge­lijk­he­den

Koop je in Vlaanderen een huis met energielabel E of F, dan ben je verplicht om die binnen de vijf te jaar renoveren, zodat ze dan label D of beter heeft. Die regelgeving geldt overigens ook als je een appartement koopt (en de andere appartementen in het complex niet van eigenaar veranderen). Gelukkig zijn er diverse leningsmogelijkheden, de ene al interessanter dan de andere. Spaargids.be geeft een overzicht.