Bijna 100.000 extra zonnepaneelinstallaties in Vlaanderen vorig jaar, dubbel zoveel als in 2021

UW GELD Tijd van torenhoge energie­prij­zen voorbij? “Het verschil tussen de goedkope en dure contracten is groot”

De gasprijzen in Europa blijven dalen. De groothandelsprijs is zelfs naar het laagste niveau in ruim dertien maanden gezakt. Ook elektriciteit kost steeds minder. Is dit de definitieve ommekeer? Kan het misschien zelfs nog goedkoper? En is dit dan het moment om je energiecontract herzien?

17 januari