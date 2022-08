Bijna 10 keer zoveel onderaannemers op werf van ingestorte school, sectorfederatie en vakbonden reageren: “Veiligheid op bouwwerven moet beter”

De Confederatie Bouw en de vakbonden roepen op om de veiligheid op bouwwerven te verhogen. Dat doen ze naar aanleiding van een onderzoek van ‘VTM NIEUWS' en ‘Het Laatste Nieuws’ , waaruit blijkt dat de hoofdaannemer van de ingestorte school in de wijk Nieuw Zuid in Antwerpen loog tegen de stad over het aantal onderaannemers. “We pleiten voor de invoering van een construbadge, meer inspecties en versterkte arbeidsauditoraten.”

“Elk arbeidsongeval is er één te veel, daar kan geen twijfel over bestaan”, zegt woordvoerder Niko Demeester, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw. De sectorfederatie is vragende partij om de veiligheid op werven te vergroten: zo pleit ze voor de invoering van de construbadge, een visueel identificatiemiddel waarmee iedereen op de werf gecontroleerd kan worden. Ook pleit de confederatie voor meer inspecties en versterkte arbeidsauditoraten.

Verder is er volgens de confederatie een beperkte rapportering van arbeidsongevallen. “Uit cijfers van het federaal agentschap voor beroepsrisico’s (FEDRIS) blijkt dat het aantal arbeidsongevallen in de bouw de afgelopen vijf jaar sterk gedaald is. In deze cijfers zijn de ongevallen met zelfstandigen en gedetacheerden niet vertegenwoordigd, maar de Confederatie Bouw is vragende partij om deze ongevallen wel te registreren, zodat een volledig en correct beeld van de veiligheidssituatie mogelijk is.”

Toch zijn er ook al een aantal initiatieven genomen om die veiligheid te verbeteren, benadrukt Demeester. “Zoals de beperking van het aantal onderaannemers, maar ook de recent goedgekeurde basisopleiding veiligheid voor arbeiders die werkzaam zijn op werven en die ook in het najaar van toepassing zal worden op zelfstandigen en gedetacheerden." Die basisopleiding moet nieuwkomers in de bouw bewustmaken van alle risico’s waarmee ze op een bouwplaats geconfronteerd kunnen worden, aldus de confederatie. “Onze lokale confederaties organiseren trouwens nu al veiligheidsopleidingen in de meest uiteenlopende talen.”

Quote De bouwsector in België zal steeds verder verrotten als er geen halt wordt toeroepen aan de illegale en zelfs malafide praktijken die steeds vaker opduiken in verschil­len­de schrijnen­de dossiers Patrick Vandenberghe, voorzitter van ACV Bouw - industrie & energie (ACVBIE)

Ook de vakbonden trekken aan de alarmbel. “De bouwsector in België zal steeds verder verrotten als er geen halt wordt toeroepen aan de illegale en zelfs malafide praktijken die steeds vaker opduiken in verschillende schrijnende dossiers. Het is hoog tijd dat de spelregels veranderen”, zegt Patrick Vandenberghe, voorzitter van ACV Bouw - industrie & energie (ACVBIE).

Ook het ACVBIE wil een versterking van de inspectiediensten en de arbeidsauditoraten en een verhoogde controle op de werven. “We pleiten daarom voor een aanwezigheidsregistratie op de werven, iedereen moet geregistreerd zijn voor elke minuut en de registratie moet digitaal en gecontroleerd gebeuren”, zegt Vandenberghe. “Er moeten ook striktere controles worden uitgevoerd van reglementering inzake detachering. Ten slotte moet er ook een stop komen op derdelanders - het wereldcircus van goedkope arbeidskrachten moet eindigen - en schijnzelfstandigen en schijnvennoten moeten worden aangepakt.”

“Structureel probleem in bouwsector”

“Dit dossier toont aan dat er een structureel probleem is in de bouwsector”, vult Maartje De Schutter aan. Zij is secretaris van het ABVV in Antwerpen. “Wat er nu naar boven komt over de werf op Nieuw Zuid is geen uitzonderlijk fenomeen en gebeurt helaas veel vaker. Het volstaat om in die context ook te verwijzen naar een dossier dat de actualiteit ook heeft beheerst, waarin naar voren kwam dat er op de site van Borealis sprake was van mensenhandel.” Volgens het ABVV gaat het vaak om buitenlandse bedrijven die meer in frauduleuze hoek zitten, maar die zitten zo diep verborgen in die keten dat het makkelijk is voor de opdrachtgever of hoofdaannemer om te zeggen dat ze niet op de hoogte zijn van die feiten.

Het ABVV pleit daarom om de keten van onderaannemers verder aan te pakken. “Dan denken we bijvoorbeeld aan een gedeelde verantwoordelijkheid over de gehele onderaannemingsketen, zowel voor het verleden als het heden. Dat is op dit moment niet het geval. Als de problemen zich onderaan de keten voordoen, kunnen we meestal maar één trede omhoog om de schuldigen aan te wijzen."

Quote We hebben al meermaals aangekaart dat er wantoestan­den zijn op de stadswer­ven, maar men blijft de eindverant­woor­de­lijk­heid volledig in handen leggen van een externe partij leggen Maartje De Schutter, secretaris van het ABVV in Antwerpen

Ook vindt het ABVV het merkwaardig dat er zich vaak problemen voordoen op Antwerpse stadswerven, maar dat de stad zijn houding niet wijzigt. “We hebben al meermaals aangekaart dat er wantoestanden zijn op de stadswerven, maar men blijft de eindverantwoordelijkheid volledig in handen leggen van een externe partij leggen. Dus wat ons betreft: gezien de wantoestanden die er zijn, zou de stad beter moeten weten en hopen we dat die zijn verantwoordelijkheid in de toekomst wel neemt en de werven nauwgezetter opvolgt.”

PVDA: “Schuldig verzuim”

“Dat de stad Antwerpen zo slecht op de hoogte is van wie er werkt en wat er op haar werven gebeurd, is schuldig verzuim”, reageert PVDA-gemeenteraadslid Peter Mertens. “De stad moet lessen trekken uit haar manier van werken. Met de PVDA vragen wij nu de 5 bouwdossiers op waar er gewerkt wordt met een Design and Build-formule om zelf de aannemerslijsten te controleren.”

De verantwoordelijkheid die de lokale overheid had moeten nemen met aanwezigheid op de werfvergaderingen werd niet genomen, meent PVDA. “De politieke verantwoordelijkheid over het feit dat het stabiliteitsbureau al een half jaar alarmeerde over de constructie van de school, maar dat dit zonder gevolg kon blijven bij de aannemer Democo, is dan ook loodzwaar voor het Antwerpse stadsbestuur. De vraag blijft of de stad in het geval dat ze strenger toezicht had gehouden wel op de hoogte was geweest over de discussies over de stabiliteit en mogelijk wel de werf had laten stilleggen voor verder onderzoek”, stelt Mertens.

