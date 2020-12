Bijna 10.500 gedetineerden in Belgische gevangenissen: “Lichte daling vanwege corona”

De overbevolking in de Belgische gevangenissen is al jaren een probleem, want in principe is er in de 35 Belgische gevangenissen maar plaats voor ongeveer 9.300 gedetineerden. Voormalig minister van Justitie Koen Geens (CD&V) beloofde verschillende keren om het aantal gevangenen tegen het einde van de legislatuur onder de 10.000 te krijgen.