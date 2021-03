Bijna 1 op de 5 Vlamingen nog altijd niet aangesloten op riolering

Uit de cijfers die Van Volcem heeft opgevraagd, blijkt ook dat er duidelijke regionale verschillen zijn. Limburg kon vorig jaar - net zoals in 2010 - de beste cijfers voorleggen. Daar is gemiddeld 88,21 procent van de inwoners aangesloten op de riolering. Nadien volgt Antwerpen met een rioleringsgraad van 86,11 procent. De andere drie provincies schommelen rond de 80 procent. Ook op lokaal vlak zijn er opvallende verschillen. Zo is in het Oost-Vlaamse Horebeke amper 14,64 procent van de inwoners aangesloten, terwijl de rioleringsgraad 35 kilometer verderop in Denderleeuw op 99,69 procent ligt.

Ook in andere provincies zijn de verschillen soms groot. Zo is er in Limburg aan de ene kant Voeren met 32,49 procent en Genk met 99,15 procent. En in Vlaams-Brabant is er een groot verschil tussen Pepingen met 29,25 procent en Zaventem met 99,36 procent. In Antwerpen en West-Vlaanderen liggen de uitersten minder ver uit elkaar. In West-Vlaanderen heeft Vleteren de laagste rioleringsgraad (54,7 procent) en Oostende de hoogste (99,48 procent). In Antwerpen gaat het om Baarle-Hertog (99,85 procent) en Zoersel (58,73 procent).