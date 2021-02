Bijna 1 op 5 nieuwe Vlaamse universiteitsstudenten had vorig jaar migratieachtergrond

Tijdens het vorige academiejaar had 18 procent van de generatiestudenten, studenten die zich voor de eerste keer inschreven voor een opleiding in een Vlaamse universiteit, een migratieachtergrond. Van hen was 4 procent afkomstig uit een ander EU-land, terwijl 14 procent wortels had buiten de EU. Dat blijkt uit een rapport dat de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) maandag bekendmaakte.

In het rapport, dat voor het eerst de achtergrondkenmerken van eerstejaarsstudenten aan de Vlaamse universiteiten in kaart brengt, behandelt de VLIR de academiejaren 2018-2019 en 2019-2020. In dat laatste academiejaar had 18 procent van de studenten een migratieachtergrond tegenover 69 procent zonder en 12 procent "overige/onbekend". Ten opzichte van vorig jaar is dat een lichte stijging: toen had 16 procent van de studenten een migratieachtergrond. Studenten worden gecatalogeerd als studenten met een migratieachtergrond als ze een officieel Belgisch thuisadres en diploma secundair onderwijs hebben. Daarbij hebben zij of zelf niet de Belgische nationaliteit, of minstens één ouder of twee grootouders zonder Belgische nationaliteit bij geboorte.

In navolging van het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, maakt de VLIR daarnaast een onderscheid tussen zogenaamde EU1-studenten en overige. Die eersten zijn afkomstig uit Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, IJsland, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland. Dat aantal bleef de afgelopen twee academiejaren ongewijzigd op 4 procent. De groep die wortels heeft buiten de EU groeide met 2 procent: van 12 tot 14 procent.

Bovendien onderscheidt de VLIR ook een categorie studenten-nieuwkomers. Die verschillen van studenten met een migratieachtergrond doordat ze geen Belgisch diploma secundair onderwijs hebben. Eén procent van de studenten in 2019-2020 en 2018-2019 was een student-nieuwkomer.

Naast diverser, ook meertaliger

Uit het rapport blijkt ook dat 14 procent van de nieuwe studenten in het vorige academiejaar meertalig was, terwijl 5 procent te boek staat als anderstalig. Dat is een lichte stijging in vergelijking met het jaar voordien toen het respectievelijk om 13 en 4 procent ging.

Naast de achtergrond en de taal, onderzocht de VLIR ook hoeveel studenten met een functiebeperking zich inschreven aan een Vlaamse universiteit. Onder die categorie vallen onder meer studenten met een ontwikkelings- of leerstoornis, maar ook studenten die slecht zien of horen, of lijden aan een ziekte als kanker. Afgelopen academiejaar had 8 procent van de studenten een of meerdere functiebeperkingen ten opzichte van 7 procent een jaar eerder. De VLIR geeft wel aan dat het hier eerder om een indicatie gaat, omdat studenten niet verplicht zijn om een functiebeperking kenbaar te maken.

Aantal beursstudenten blijft stabiel

De cijfers over het aantal werkstudenten en beurs- en bijna-beursstudenten bleef de afgelopen twee academiejaren stabiel. Zowel in het academiejaar 2018-2019 als in 2019-2020 was iets minder dan 1 procent werkstudent, terwijl 20 procent een beursstudent was en 2 procent een bijna-beursstudent.

Ten slotte hield de VLIR ook de scholing van de ouders tegen het licht. Ook daar blijven de cijfers stabiel: 3 procent van de studenten is afkomstig uit een kortgeschoold milieu (wat betekent dat geen van de ouders een diploma secundair onderwijs heeft), terwijl 13 procent afkomstig is uit een middengeschoold milieu (wat inhoudt dat geen van de ouders een diploma hoger onderwijs heeft, maar minstens één van beiden wel over een diploma secundair onderwijs beschikt). De VLIR benadrukt in dat kader wel dat in de gevallen waar er maar gegevens van 1 ouder beschikbaar waren, de kans groot was dat de student in de categorie “onbekend” terechtkomt. Daardoor gaan gegevens verloren tegenover een realiteit met meer en meer éénouder- en nieuwsamengestelde gezinnen, klinkt het.

Het rapport baseert zich op zelfrapportering van de studenten. Voor 2018-2019 gaat het over 21.170 studenten en in 2019-2020 om 22.085 studenten.

