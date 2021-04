Bijna 1 op 3 voelt zich erg eenzaam volgens nieuwe enquête Sciensano

Bijna een derde (29 procent) van de volwassen bevolking in ons land heeft last van ernstige eenzaamheid. Dat blijkt uit de nieuwe COVID-19-gezondheidsenquête van gezondheidsinstituut Sciensano. Bijna twee op drie (63 procent) zijn ontevreden over hun huidige sociale contacten.

Verrassend genoeg zijn het de 30 tot 49- en 50 tot 64-jarigen die het vaakst aangeven een verstoord sociaal leven te hebben, met respectievelijk 69 procent en 65 procent van hen die ontevreden zijn over hun sociale contacten. Over alle leeftijden heen blijken mensen met een beperking het meest ontevreden over hun sociale contacten (73 procent). Ook koppels met kind(eren) geven vaker aan ontevreden te zijn over hun sociale contacten (70%), gevolgd door alleenwonenden met kind(eren) (69%).

“Deze sociale ongelukkigheid vertaalt zich onder meer in gevoelens van eenzaamheid. Bijna één op de drie voelt zich erg eenzaam, vooral binnen de werkloze actieve bevolking. Daarnaast ervaart één op de vier respondenten angstproblemen of depressie“, verduidelijkt Stefaan Demarest, onderzoeker bij Sciensano. “We zien dat de bevolking nog steeds gedestabiliseerd is en psychologisch op de proef gesteld wordt.”

Psychische problemen

Het aandeel mensen met psychische problemen blijft bijzonder hoog bij wie jonger is dan 50 jaar, maar jongvolwassenen (18-29 jaar) zijn veruit het meest getroffen. 34 procent lijdt aan angststoornissen en 38 procent aan depressie, en dan vooral jonge vrouwen (ongeveer 40%). Uit de enquête blijkt ook dat sinds het begin van de epidemie in België één op de vier mensen (26 procent) aangeeft zelfmoordgedachten te hebben gehad en dat 7 procent aangeeft een zelfmoordpoging te hebben ondernomen.

Een ander psychologisch probleem dat sinds de crisis lijkt te zijn toegenomen is dat 11 procent van de respondenten symptomen van een eetstoornis vertoont (vergeleken met 7 procent in 2018). Zo is 8 procent van de mensen in drie maanden tijd meer dan 6 kilogram afgevallen, 17 procent zegt de controle te hebben verloren over de hoeveelheid die ze eten en 12 procent geeft aan dat voedsel hun leven domineert. Eetstoornissen treffen vooral jonge vrouwen (13 procent).

Huishoudelijk geweld

“In maart 2021 meldde 6 procent van de bevolking die niet alleen woont, het slachtoffer te zijn geweest van huishoudelijk geweld. Dat percentage is in een jaar tijd toegenomen (4 procent in april 2020). Jongvolwassenen zouden ook hier de zwaarst getroffen groep zijn (12 procent)”, zegt Demarest. De meerderheid van de slachtoffers van huishoudelijk geweld geeft aan dat het over verbaal of psychisch geweld gaat (96 procent), maar 19 procent van hen onderging ook fysiek of seksueel geweld.

Volgens de enquête leidt het uitblijven van versoepelingen door de slechte epidemiologische situatie tot moeilijkheden die een groot aantal mensen niet (meer) kan overwinnen. Het niet naleven van de maatregelen lijkt toe te nemen sinds de COVID-19-gezondheidsenquête van december 2020. Hoewel de helft van zij die deze maatregelen niet naleven, aangeeft dat ze te streng zijn (49 procent), voegt het overgrote deel (67 procent) eraan toe dat ze niettemin zeer voorzichtig zijn met de verspreiding van het virus. De maatregel die het minst wordt gevolgd, is de beperking van nauwe contacten tot één persoon, gevolgd door de sociale afstandsregel.

Bijna de helft (48 procent) van de Belgen heeft zich afgelopen jaar overigens laten testen op een coronabesmetting. Daarnaast weet maar 9 procent nog niet zeker of ze gevaccineerd willen worden en geeft 6 procent aan dat niet te willen. In totaal is dus 85 procent van de bevolking van plan zich te laten vaccineren.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of via de website www.zelfmoord1813.be

