Bijna 1,7 miljoen inactieven op werkzame leeftijd in België

Eerste keer corona? Je bent niet alleen: bijna 7.000 Belgen testen elke dag voor het eerst positief

We zitten in de staart van de pandemie, maar nog elke dag raken 6.743 Belgen voor de eerste keer besmet met corona. Ook koningin Mathilde ontsnapt niet: zij is sinds het weekend in quarantaine na een positieve test.

7:01