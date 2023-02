BIJGEDACHTE. "Wanneer een straf geen duidelijk einde kent, wanneer is het dan genoeg?"

Peter C. (46), verdachte van verijdelde aanslag, was al lang achterdoch­tig: “Bel me niet, mijn telefoon wordt afgeluis­terd”

“Toen ik de Tesla zag wist ik direct om wie het ging”, zegt een man die al twintig jaar Peter C. (46) kent, de Lommelse man die verdacht wordt in de zaak rond de verijdelde aanslag op Miss België. Na zaterdagavond komen steeds meer details naar boven over C.: Van zijn “James Bond”-verhalen tot die klacht bij de politie.