Bij teruggekeerde reizigers in Brussel test bijna een op de twintig positief

De positiviteitsgraad, het aantal positieve tests op het totale aantal uitgevoerde coronatests, is afgelopen woensdag in Brussel gestegen van 2,1 tot 2,5 procent. De positiviteitsgraad is een maatstaf voor de circulatie van het coronavirus. Bij terugkerende reizigers ligt ze zelfs op 4,4 procent, zegt de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).