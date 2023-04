Bij ruim 200.000 omwonenden van Brussels Airport zorgt lawaai voor ernstige hinder: “Ongeveer de helft slaapt slechter”

ANALYSE. “Misschien ligt de histori­sche rol van De Wever vooral in de construc­tie van een nieuwe Vlaamse volkspar­tij. Maar daarvoor moet hij het centrum heropbou­wen, niet slopen”

“Het ‘gemberthee-akkoord’ van de federale regering over de begrotingscontrole kwam er na veel trekken en met kwetsuren. In het licht van wat moet gebeuren is het ruim ondermaats”, schrijft politicoloog Carl Devos. “Anderzijds is het een klein mirakel dat zelfs over deze beperkte ingrepen een akkoord werd gevonden. Een verdienste van premier De Croo.”