Bij ons verboden, in de VS en Engeland nu perfect legaal: coronatesten die u thuis kan uitvoeren

Payoke trekt aan alarmbel over lamgelegde werking met tienerpooi­erslacht­of­fers

24 december Het meldpunt rond tienerpooiers - of "loverboys" - en hun slachtoffers van vzw Payoke in Antwerpen kreeg in 2020 (al) 117 aanmeldingen, maar heeft vanwege de coronacrisis en de opeenvolgende lockdowns nauwelijks intakegesprekken kunnen voeren met de (mogelijke) slachtoffers. Dat zegt Payoke-directeur Klaus Vanhoutte, die aan de alarmbel trekt over de problematiek. "Dergelijke gesprekken met kinderen in een instelling of uit een moeilijke socio-economische situatie kan je echt niet online of over de telefoon voeren, daar is het onderwerp veel te gevoelig voor", aldus Vanhoutte. "De impact hiervan is enorm."