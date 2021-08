Bij meerdere besmettingen kan nodig zijn dat volledige klas in quarantaine moet

Als er meerdere besmettingen zijn in een klas of groep, of indien een leerkracht of kinderverzorgster positief test, kan het nodig zijn de volledige klas of groep in quarantaine te plaatsen. “In die gevallen heeft het CLB de opdracht om het risico in te schatten”, zegt Ria Vandenreyt van Zorg en Gezondheid deze avond. “Het CLB moet inschatten hoe groot het risico is dat die besmette persoon anderen kan besmetten en moet dan beslissen of de klas in quarantaine moet of niet. Elk hoogrisicocontact moet dan getest worden.”