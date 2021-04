Bij helft van telewerkers wordt gewerkte tijd niet bijgehouden

Ook in ons land organise­ren resto’s stiekem diners: “Sinds eerste lockdown al zes keer op restaurant geweest”

7 april Restaurants en cafés mogen nog niet open, maar sommige uitbaters slaan die maatregel in de wind. Heimelijk ontvangen ze toch klanten. Louis, een dertiger, getuigt in de kranten van Sudpresse hoe hij sinds maart 2020 - de start van de eerste lockdown - al zes keer de benen onder tafel schoof in clandestiene resto’s onder de taalgrens. “Een restaurantbezoek is zeldzaam geworden en dus twijfelen we niet om plezier te maken. De rekening is vaak hoog”, lacht hij.