Bij bijna 1 op de 5 ongevallen met e-step was kind jonger dan 16 jaar betrokken

Het ziet er onschuldig uit, maar knal je met een snelheid van 25 km per uur - zonder helm - met een elektrische step tegen de grond, dan hou je daar vaak meer dan een blauwe plek of een schram aan over.

Door de groeiende populariteit steeg het aantal ongevallen met e-steps de afgelopen jaren: in 2020 hadden ‘slechts’ 181 Vlamingen een ongeluk, in 2021 waren dat er al 456. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) verzamelde.

Neem je die cijfers uit 2021 onder de loep, dan valt het op dat 17% van de slachtoffers jonger zijn dan 16 jaar. “De risicoperceptie op die leeftijd is nog beperkt en ze kunnen de snelheid minder goed inschatten. Vergeet niet dat kinderen of jonge tieners tot 25 km per uur rijden tussen auto’s en vrachtwagens. Om hen te beschermen, geldt vanaf 1 juli de leeftijdsgrens van 16 jaar”, aldus Peeters. De leeftijdscategorie tussen de 16 en de 24 jaar had in 2021 het vaakst een ongeval met een elektrische step, meer bepaald 140 accidenten - oftewel 30% van het totaal. De 25 tot 34-jarigen zorgden voor een kwart van alle ongevallen.