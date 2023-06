Bij acht op de tien huisartsen moet patient enkel remgeld betalen: derdebetalersregeling zorgt voor lagere drempel doktersbezoek

De vrijwillige derdebetalersregeling, waarbij huisartsen zelf kunnen kiezen of ze het systeem al dan niet toepassen, nam vorig jaar een hoge vlucht. In 2022 kozen ruim acht op de tien huisartsen (83 procent) voor het systeem tegenover twee derde een jaar eerder.

De uitbreiding kwam er om de zorg financieel toegankelijker te maken. Iets waar het volgens Solidaris ook in is geslaagd. Het ziekenfonds vergeleek de huisartsfacturen bij zijn leden tussen 2021 en 2022. Daarbij valt op dat de groepen die nooit of amper naar de huisarts gaan, zijn gekrompen, terwijl het aantal leden dat meer geld spendeert aan de huisarts is toegenomen. Wel houdt het ziekenfonds nog een slag om de arm, want ook andere factoren kunnen hierin een rol spelen.