Bij aanwervingen wordt vaker gediscrimineerd op uiterlijk dan op etniciteit

'Anders zijn' op de werkvloer

Van Amsterdam tot Vancouver en Tel Aviv, de voorbije weken werden de straten bijna overal ter wereld even overspoeld door alle kleuren van de regenboog ter gelegenheid van de Gay Pride. Ook bij ons ontaardde de parade in een groots volksfeest, waarbij meer dan 130.000 mensen afzakten naar Antwerpen om diversiteit en gelijkheid toe te juichen. Is zoveel ijver nog nodig in een land waar Jani niet meer weg te denken is van het televisiescherm en waar journaliste Bo Van Spilbeeck een geliefde celebrity werd na haar geslachtswijziging? Wij zochten het uit.

31 augustus