Bidens minimumbelasting voor multinationals kan België 7 miljard euro opleveren

Vlaanderen heeft plan klaar om grote droogte te counteren: desnoods kopen we water in Nederland

Geen druppel water uit de kraan? Het is niet meer ondenkbaar, in perioden van droogte. Wat moet er dan gebeuren? Wie krijgt nog water en is het mogelijk dat het drinkwater wordt afgesloten? De Vlaamse overheid werkte een plan uit, waarin bepaald wordt wie prioritair bediend wordt. Een reeks maatregelen moeten ervoor zorgen dat de Vlaming steeds drinkwater uit de kraan krijgt. En als het echt nijpend wordt, kunnen we nog altijd water uit Wallonië of Nederland laten komen.