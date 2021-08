Bicky-sauzen uit de rekken gehaald wegens te hoog gehalte pesticiden

Luc Bellings proeft bij­na-ech­te burgers: “De geur is afstote­lijk, maar deze burger is sappiger dan een Bicky”

19 oktober Toch wat schuldgevoel bij het binnensmikkelen van zo’n dikke, sappige, rosé hamburger? Geen nood als we de vegetarische voedingsfabrikanten mogen geloven, want hun burgers zouden steeds meer op the real thing lijken én vooral smaken. Wij vroegen sterrenchef Luc Bellings om de knoop door te hakken: welke bijna-echte-burger komt het dichtst in de buurt? En welke absoluut niet? “Dit kan zelfs een supersaus niet rechttrekken.”