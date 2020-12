Bezorgdheid over terugkerende reizigers: Erika Vlieghe stelt ‘coronahotels’ voor om mensen te isoleren

"Wat we nu hebben is niet veilig of solide genoeg. Een systeem alleen gebaseerd op goodwill kunnen we ons in deze fase niet zo goed meer permiteren", zei infectioloog Erika Vlieghe in De Ochtend op Radio 1. “We hebben het gevoel alsof we februari-maart opnieuw gaan beleven", verwees Vlieghe naar de vele reizigers die in het voorjaar ervoor gezorgd hebben dat Covid-19 zich in ons land makkelijk heeft kunnen verspreiden. Ook in deze kerstvakantie trekken heel wat mensen op reis.

“Kwetsbaar systeem”

"Dat systeem (PLF) is op poten gezet in de zomer op een moment dat er veel minder virale circulatie was. Het is een kwetsbaar systeem voor fout gebruik, misbruik tot geen gebruik. Dat kunnen we ons in deze fase van de epidemie niet meer permitteren."

Quote We hebben nu redelijke cijfers. Dit is nu geen periode om te reizen Infectioloog Erika Vlieghe

Voorlopig moeten Belgen die terugkeren uit het buitenland geen negatieve test kunnen voorleggen. Daar is geen wettelijk kader voor, en is moeilijk te organiseren op korte termijn. Zondagavond loopt de kerstvakantie af. Loont het nog de moeite dat de verplichte test er later komt? "Ja, dan loont het nog. Ik steek mijn frustratie niet onder stoelen of banken: we hebben dat als experten in vroegere adviezen aangekaart. Er is wel ontmoedigende communicatie van de regering geweest, maar desondanks zijn er toch veel Belgen vertrokken naar het buitenland. En dat stopt niet meteen. De sneeuw en de zon blijven sowieso lonken. We hebben nu redelijke cijfers. Dit is nu geen periode om te reizen. Er is veel te veel viruscirculatie in heel Europa, zeker niet met varianten die zich beginnen verspreiden en de vaccinatiestrategie die we willen uitrollen."

‘Coronahotels’

Omdat testen volgens Vlieghe niet voldoende is, pleit ze ervoor om hotelkamers te voorzien voor wie naar België terugkeert maar thuis niet in isolatie kan blijven. “In bepaalde landen worden al kamers gereserveerd in hotels”, zegt ze in Het Nieuwsblad. “Dit kan een oplossing zijn om mensen die positief testen te scheiden van anderen. We hadden dat eerder ook al gesuggereerd, maar dat moet natuurlijk ook georganiseerd worden.”

Expertenrapport

Later vandaag beslist de regering over het advies van de Groep van Experts voor Managementstrategie van Covid-19 (GEMS). Over de inhoud van het expertenrapport deed Vlieghe geen directe uitspraken.

