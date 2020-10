Bezorgdheid nadat Marc Noppen, CEO UZ Brussel, met symptomen aanschuift bij De Afspraak

Op de vraag of hij zich had laten testen, was het antwoord negatief. “Ik ga me laten testen”, klonk het. Volgens Noppen is er geen reden tot ongerustheid: “Het is gewoon mijn jaarlijkse verkoudheid”.



Op Twitter is de markante opmerking van Noppen voer voor verontwaardiging. Het doet immers vragen rijzen over Noppens verantwoordelijkheidsgevoel als hij zich met covidsymptomen en zonder mondmasker begeeft naar een televisiestudio waar hij mogelijk de andere aanwezigen blootstelt aan een potentieel erg gevaarlijk virus. Zeker nu de rest van de bevolking wordt aangeraden om zich bij symptomen meteen te isoleren, terwijl het aantal besmettingen gestaag toeneemt en er wordt gevreesd voor een totale overrompeling van de ziekenhuizen.