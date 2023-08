Bezoek van Vlaamse (28) aan een van de smalste kloven ter wereld verandert in nachtmerrie: “Rotsblokken vielen naar beneden”

Lotgenoten die elkaar gevonden hebben in hun verdriet: wie is de nieuwe vriendin van baron Ullens, vier maand na de moord op zijn vrouw?

Een Antwerpse weduwe met Italiaanse roots. En een zeer goeie vriendin van wijlen Mimi Ullens. Dat is Manuela Valvecchi, de nieuwe vriendin van baron Guy Ullens de Schooten. De twee zijn lotgenoten die elkaar gevonden en gesteund hebben in hun verdriet. Hoe is dat gegaan?