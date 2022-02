Bewoners Pepinster houden waterpeil in het oog, na code oranje voor regen: “We kunnen de overstromingen niet vergeten”

In de provincie Luik waarschuwt het KMI met code oranje voor overvloedige regen. Voor de Vesder en zijn zijrivieren is de pre-alarmfase voor overstroming ingegaan. Het water staat er hoog, en het belooft er vannacht nog te blijven regenen. In Pepinster zijn heel wat mensen ongerust. “Ik houd het waterpeil altijd in het oog. De overstromingen staan in ons geheugen gegrift”, vertelt een bewoner in VTM NIEUWS.

In heel het land zijn er intense buien. Deze namiddag werd er rond 16 uur in vele streken al tussen 15 en 20 liter neerslag per vierkante meter genoteerd: “lokaal zelfs tot 25 à 30 liter per vierkante meter, zoals in de Hoge Venen”, meldt het KMI.

Vooral in de provincie Luik wordt er angstvallig gekeken naar het waterpeil van de lokale waterlopen. In de provincie kondigde het KMI nog tot morgenvroeg code oranje af voor regen omdat de maximale hoeveelheden neerslag daar schommelen tussen 40 en 60 liter per vierkante meter op het reliëf.

Volledig scherm Archieffoto: de Vesder in december. © Tessa Kraan

Waakzaam

Voor de Vesder en zijn zijrivieren is de pre-alarmfase voor overstroming ingegaan. Plaatselijke overstromingen zijn mogelijk, vooral in zones rond de Vesder en de zijrivier Hoëgne, waarschuwt het directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen van de Waalse openbare dienst. Waakzaamheid is er geboden.

In Pepinster houden de bewoners het waterpeil nauw in het oog. Hoewel velen er ook nuchter onder blijven. “Natuurlijk, als het zo blijft regenen, zullen we wel wat stress krijgen. Maar zoveel water als we toen hebben gehad, dat denk ik niet. We gaan een beetje minder stressen”, getuigt een bewoner in VTM NIEUWS.

Tot in de loop van de nacht vallen er nog stevige buien. In de rest van het land blijft code geel gelden voor de regen en wind.

Herbekijk ook: Het gaat hard waaien én hard regenen in ons land