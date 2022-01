Beweging.net vraagt bijsturing "gênant" klimaatbeleid

Het klimaatbeleid in België is verdeeld over de verschillende bestuursniveaus, maar voor Wouters was het "misschien geen goed idee om de regio's op deze manier te belasten met leefmillieu en energie". De bevoegdheid zorgt voor spanning, klinkt het in de nieuwjaarsboodschap.



"Men slaagt er in Wallonië en Vlaanderen, maar ook in Brussel, niet in verder te komen dan een stoere opstelling voor de eigen achterban of zeg maar: het eigen kiespubliek. En dat is pijnlijk. Ik geloof dat we hier een dossier hebben dat beter de weg terug vindt naar een federale aanpak en waar we nieuwe criteria moeten gebruiken om aangepaste beslissingen te nemen", dixit Wouters.