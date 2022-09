Bewakingscamera filmt hoe vrouw aangerand wordt aan spoedafdeling in Leuven

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Faroek Özgünes gaat samen met de politie en het gerecht op zoek naar daders van misdrijven, getuigen en vermiste personen, en roept daarbij de hulp in van lezers en kijkers. Volg al zijn opsporingsreportages op de voet via ons dossier.

Op 17 december 2021 is een vrouw (47) in alle vroegte onderweg naar haar werk. Het is half zes ‘s ochtends, en nog donker buiten. Wanneer ze voorbij de bushalte wandelt in de Hendrik Consciencestraat, in het centrum van Leuven, begint een onbekende man met een blauwe jas haar plots lastig te vallen.

Wat volgt wordt gefilmd door een bewakingscamera. Mathieu Caudron van de politie van Leuven beschrijft aan Faroek hoe de man haar plots vastgrijpt aan de schouders: “Hij was agressief en opdringerig. De dame heeft zich hevig verzet en heeft zich kunnen loswrikken, en is dan de zij-ingang van het ziekenhuis binnen gelopen.” Die zij-ingang is een baan die leidt naar het binnenplein van het ziekenhuis. Enkele tientallen meters verder ligt de eigenlijke ingang van de spoedafdeling. Maar zo ver is het slachtoffer niet geraakt.

“Even lijkt het of de dader het opgeeft.” vertelt Caudron aan Faroek. “Maar dan besluit hij toch achter haar aan te gaan”. Op enkele tientallen meters van de ingang, net buiten beeld van de camera, haalt de man haar in en duwt haar de struiken in.

Op de beelden is te zien dat hij een blauwe jas met kap draagt en een donkere rugzak met een witte boord. Hij zou tussen de 20 en 30 jaar oud zijn, een licht getinte huidskleur hebben en opvallend: hij is erg klein, kleiner dan 1m60. Naar hem is de politie nu op zoek.

Plots gaan lopen

Na ongeveer een minuut is de man plots gaan lopen. “Mogelijk werd hij gealarmeerd door iets, of is dat omdat de vrouw zich hevig is blijven verzetten”, vertelt Caudron. Nadien is hij spoorloos verdwenen. Maar als iemand deze man herkent, of een idee heeft om wie het gaat, of misschien zelf is lastig gevallen door deze man, dan zou de politie dat graag weten. Met al uw tips kan u terecht op het gratis nummer 0800 30 300 of mailen naar opsporingen@police.belgium.eu.

Volledig scherm Bewakingsbeeld van de verdachte van de aanranding in Leuven, en Faroek Ozgünes © Politie/ Pieter-Jan Vanstockstraeten