Bewakingscamera filmt hoe dief handtas van dame afrukt in Antwerpen

We spreken met één van de andere slachtoffers, Jeanne (87). Ze gaat net haar kleinkinderen van school afhalen in het centrum van Antwerpen, als ze plots een ruk aan haar schouder voelt. Net op dat moment staat Abdellah (46) op straat een sigaret te roken. Terwijl de dief er met Jeanne haar handtas vandoor gaat, kan hij meteen de achtervolging inzetten. Hij vertelt zelf wat er daarna gebeurt in de video bovenaan.

Gemakkelijke slachtoffers

De verdachte komt goed in beeld voor en na de diefstal. Hij heeft warrig zwart haar en is tussen de 20 en 30 jaar oud. De politie vermoedt dat hij al minstens vier feiten op zijn naam heeft, in het centrum van Antwerpen en in Merksem. Telkens kiest hij voor oudere slachtoffers die hem niet kunnen achtervolgen. Een van hen was zelfs 94 jaar en stapte met een rollator.

De diefstallen gebeurden in februari en maart 2021. We toonden vorig jaar al een reportage over deze dief in het televisie-programma ‘Faroek’ op VTM. Maar helaas raakte de zaak toch nog niet opgelost. Daarom verspreiden we de oproep opnieuw, langs deze weg. Als u deze man herkent of mogelijk meer informatie over hem heeft, neem dan zeker contact op met de politie op het gratis nummer 0800 30 300 of via mail.