Bewakingscamera filmt ‘dansende’ dief

In de nacht van 19 april 2021 breken twee mannen in in de Carrefour Express in Astene bij Deinze. De glazen toegangsdeur van de winkel is volledig vernield. Ze sloegen verschillende keren met een steen op het glas tot ze een opening hadden waardoor ze naar binnen konden.