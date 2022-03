Bewakingsbeelden tonen hoe zwarte BMW doorrijdt na carnavalsdrama in Strépy terwijl slachtoffer roerloos blijft liggen

Gent ‘Knalpot­ter­reur’ wordt permanent strafbaar in Gent. “Ontradend effect, en 72 uur auto kwijt indien nodig”

Het proefproject dat ‘knalpotterreur’ strafbaar maakte in Gent dat vorige zomer werd opgestart, is positief geëvalueerd. De regel wordt nu permanent opgenomen in het Gentse politiereglement. Wie onnodig hard optrekt en remt, of met veel te luide muziek door de stad rijdt, riskeert dat zijn of haar wagen 72 uur lang bestuurlijk in beslag wordt genomen, uiteraard met bijhorende boetes.

13:44