Bewakingsbeeld: man wandelt rustig station uit nadat hij studente (19) aanrandt op trein naar Brussel

GezochtOp 15 april vorig jaar heeft een onbekende man met een rode bandana een studente van 19 aangerand op de trein tussen Leuven en Brussel. Politie en parket verspreiden nu bewakingsbeelden van de verdachte in de hoop dat iemand hem herkent. “Het is een heel traumatische ervaring voor het slachtoffer”, zegt inspecteur Carlo Cerchi van de federale spoorwegpolitie. Daarom vertelt hij in haar plaats wat er precies gebeurd is.

Het is iets over half drie ‘s middags in het station van Leuven, wanneer ‘Lies’ (19), een schuilnaam, nog snel op de trein naar Brussel springt. Op bewakingsbeelden is te zien dat er aan de andere kant van de wagon een man in de deuropening staat die een rode bandana als mondmasker draagt.

Even later, wanneer Lies op haar laptop aan haar thesis probeert te werken, spreekt de man met de bandana haar aan. Hij stelt allerlei vragen in het Frans, over mondmaskers en de uren van de trein. Lies zoekt het op in de hoop dat de man haar daarna met rust laat. “Maar uiteindelijk zijn het allemaal smoesjes om haar aandacht te trekken”, zegt Cerchi.

Na een tijdje gaat de man naast Lies staan en geeft haar een knuffel. Het meisje probeert hem weg te duwen en te negeren. Maar het mag niet baten. Plotseling voelt ze iets op haar arm. Cerchi: “Ze kijkt op, ziet dat de man zichzelf aan het bevredigen was en klaargekomen is op haar arm.”

Zodra Lies om hulp roept, snellen enkele andere passagiers toe. De man met de rode bandana gaat ervandoor en verdwijnt.

Mogelijk nog slachtoffers

De politie kan de man tijdens het onderzoek snel terugvinden op bewakingsbeelden. Het gaat om een zwarte man van rond de 30 jaar met kort geschoren zwart haar. Op de beelden is te zien hoe hij op zijn dooie gemak afstapt in Brussel-Noord, alsof er niets aan de hand is. Hij wandelt rustig het station uit en verdwijnt dan uit het zicht van de bewakingscamera’s. De politie verspreidt deze beelden nu in de hoop dat iemand de man herkent.

In dezelfde trein heeft de man trouwens nog een ander meisje aangesproken. “Mogelijk wilde hij haar ook lastig vallen”, zegt Cerci. Door zijn kalme werkwijze sluit de politie niet uit dat hij nog meer slachtoffers heeft gemaakt. “We vragen aan hen om zich ook te melden bij de politie.”

Als u de verdachte herkent, zelf aangesproken bent door de man of hem heeft gezien op vrijdag 15 april 2022, dan zou de politie dat graag weten. Met al uw tips en informatie kan u bij de politie terecht op het gratis nummer 0800 30 300 of via mail opsporingen@police.belgium.eu.

KIJK: De verdachte wandelt na de aanranding rustig het station van Brussel-Noord uit.

