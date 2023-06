Bewakingsbeeld: Dief steelt 1000 euro onder neus van oude dame via ‘shoulder surfing’

Een bewakingscamera in een bankkantoor in Drongen, bij Gent, heeft tot in detail gefilmd hoe een dief stap voor stap een oude dame berooft. Het slachtoffer, een dame van 84 jaar, had pas drie dagen later door dat ze bestolen was.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Faroek Özgünes gaat samen met de politie en het gerecht op zoek naar daders van misdrijven, getuigen en vermiste personen, en roept daarbij de hulp in van lezers en kijkers. Volg al zijn opsporingsreportages op de voet via ons dossier.

Op vrijdag 21 januari om half vier stapt een dame van 84 het bankkantoor binnen op het Drongenplein in Drongen. Meteen na haar volgt de dief: een magere man met een grote neus en donkere stoppelbaard. Terwijl de dame bezig is, gaat hij ongemerkt achter haar staan, tot op z’n tenen. Die techniek heet ‘shoulder surfen’. Veel mensen zijn er voor beducht, maar deze bewakingsbeelden tonen hoe snel het kan gaan. In enkele seconden tijd heeft de dief ongemerkt de pincode van de dame afgekeken.

Wachten op het geluidssignaal

Nu de dief de pincode heeft, moet hij ook nog haar bankkaart bemachtigen. Hij start een gesprekje met de oude dame om haar af te leiden. Ondertussen wacht hij op het juiste moment: het geluidssignaal dat waarschuwt dat de bankkaart uit de automaat zal komen. Even later is het zover. Zodra het toestel begint te piepen, slaat de dief vliegensvlug toe: hij wringt zich mee in het hokje bij de vrouw, en terwijl hij de bankkaart afschermt met zijn linkerhand, trekt hij ze met zijn andere hand uit de automaat. Zelfs als je het weet, is het moeilijk om te zien op de beelden wat er precies gebeurt. Maar de kaart is wel degelijk weg. Vervolgens maakt de dief het slachtoffer wijs dat de automaat haar kaart heeft ingeslikt.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De dame is helemaal in de war. Ze denkt dat er iets mis is met de automaat en blijft proberen om haar kaart er weer uit te kijken. Ondertussen stapt de dief doodleuk naar de andere automaat in het bankkantoor en haalt met haar kaart 1000 euro van haar rekening. Zijn slachtoffer staat er gewoon naast: ze heeft niets door. Wanneer de dief uiteindelijk naar buiten loopt, blijft de dame nog een hele tijd in het bankkantoor, op zoek naar haar bankkaart.

Pas wanneer ze na het weekend naar het bankkantoor terugkeert om haar kaart op te halen, komt de aap uit mouw en beseft ze dat ze bestolen is. Maar in die tijd heeft de dief al 5000 euro van haar rekening gehaald, onder meer in bankkantoren in Veurne en Moeskroen.

De politie is nu op zoek naar de lange man met de grote neus. Hij is tussen de 35 en 40 jaar oud, erg mager gebouwd en ongeveer 1m85 groot. Hij heeft een donkere stoppelbaard en sprak Frans. De man droeg herkenbare sportschoenen met een oranje streep. Als u deze man herkent of ergens gezien heeft, dan wil de politie u graag spreken. Met al uw tips kan u terecht op het gratis nummer 0800 30 300 of u kan mailen naar opsporingen@police.belgium.eu.

Deze opsporingsreportage kwam tot stand na een samenwerking tussen de Federale Politie, het Openbaar Ministerie en DPG Media.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook:

Volledig scherm © politie/ pieterjan vanstockstraeten