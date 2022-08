“Bevriezing van de prijzen op Europees niveau kan energiefactuur met 770 euro per jaar verminderen”, aldus energieminister Van der Straeten

Op woensdag komt om 15 uur het Overlegcomité bij elkaar om de energiecrisis te bespreken. Energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) pleit, net zoals premier De Croo , voor een bevriezing van de prijzen op Europees niveau. Dat ‘prijsplafond’ zou een gemiddeld gezin 770 euro per jaar kunnen uitsparen, aldus Van der Straeten in het VTM Nieuws vanmiddag.

“We zien historisch hoge prijzen. Wat vroeger een jaarfactuur was, is nu een maandfactuur. In de huidige oorlogssituatie met veel volatiliteit werkt het huidige systeem gewoon niet meer.”

Om het systeem ten gronde aan te pakken is het nodig om het prijsplafond op Europees niveau te implementeren, vindt Energieminister Van der Straeten. Van der Straeten pleit al langer voor deze maatregel en betwijfelt niet dat die realistisch is, zeker nu Duitsland ook een voorstander is. “Het is absoluut realistisch en ook absoluut nodig”, klinkt het.

Het is volgens de minister zelfs mogelijk om de energiefactuur voor een gemiddeld gezin op deze manier per jaar met 770 euro te verminderen. “Dat duidt aan hoe erg het probleem is en vooral ook hoeveel winst er wel niet gemaakt wordt”, klinkt het bij de energieminister.

Belgisch prijsplafond

Als de maatregel er toch niet komt op Europees vlak, is Van der Straeten gemotiveerd om die wel op Belgisch niveau te implementeren. “De Vivaldi-regering heeft de mensen nooit in de steek gelaten. We hebben de btw-verlaging doorgevoerd, en het sociaal tarief uitgebreid. Die maatregelen volstaan niet langer. Alle pistes zijn open om verder te gaan met het prijsplafond op Belgisch niveau.” Ook premier De Croo liet vandaag horen dat hij die optie niet langer uitsluit.

Ook dat is haalbaar volgens Van der Straeten. “In tijd van vrede zou je hier nooit aan beginnen. Maar ook in deze situatie moet het nu echt vastgepakt worden, ook al lijkt het onhaalbaar.” Verder gelooft de minister nog steeds dat de overwinsten aangepakt kunnen worden om die naar de consument terug te brengen. “Het is geen kwestie van geloven, maar een kwestie van doen.”

De energieminister beantwoordde in de studio ook enkele vragen van kijkers.

“Hoe kan ik milieuvriendelijker verwarmen, als ik nu al niet rondkom?”

“De verschillende milieuministers moeten samenwerken om mensen zoals die vrouw toegang te geven tot milieuvriendelijke verwarming”, antwoordt de minister. “Maar ons systeem is te rigide, en we moeten ook nadenken over hoe we meer mensen kunnen bereiken.” Dat kan volgens Van der Straeten bijvoorbeeld met een uitbreiding van het sociaal tarief, een premie of een fiscale hervorming.

Vanaf wanneer kunnen Belgen de gevolgen van het prijsplafond dan beginnen voelen?

De minister legt uit dat tegen december in het parlement zal gestemd worden over de bevriezing. “Om de drie à vier maanden worden er telkens beslissingen genomen. Die worden dan erg snel geïmplementeerd.” In tussentijd kan de bevolking rekenen op een verlenging van de btw-verlaging en het sociaal tarief, stelt Van der Straeten gerust.

Campagne of verplichten?

De energieminister lanceerde niet lang geleden een campagne waarbij ze de bevolking opriep om minder energie te verbruiken. Waarom verplicht de regering dat niet? Een kijker komt met de suggestie om werkplaatsen te verplichten om de verwarming een graadje lager te zetten.

“Dat is een hele goede suggestie, maar daarvoor zijn niet per se wetten nodig. Het kan volstaan om daarover samen te zitten met werkgeversorganisaties”, vindt Van der Straeten.

Heropening kerncentrales

Zowat de hele regering wil een optie openhouden om nog enkele kernreactoren open te houden. Daar is Van der Straeten geen voorstander van. Volgens de minister is het niet haalbaar op korte termijn om opnieuw meer kerncentrales te openen. “Ik vind het zeer goed dat iedereen meedenkt over andere pistes, maar we moeten wel realistisch blijven. Laat ons vooral niet denken dat het evident zou zijn.”

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) zou echter ook geen aanvraag hebben ontvangen om daar onderzoek naar te doen. “Ik betreur de attitude van Electrabel. Ik vond het verrassend om van het FANC te horen dat ze vanwege de operator geen dossier hebben ontvangen”, laat de minister horen.

Volledig scherm Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen). © BELGA